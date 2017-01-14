河南一县出新规：农村乡亲随礼不超过100元

（联合早报网讯）2017年1月6日，河南省栾川县下发《关于在全县开展“推动移风易俗 树立文明乡风”主题活动的通知》、《关于“加强红白理事会建设推动移风易俗”的通知》，要求建立健全红白理事会制度，并明确了红白事参照标准。农村红事用餐标准为，每桌饭菜价格不超过150元，白事一律实行每人一碗杂烩菜。

澎湃新闻报道，红事用餐标准为，正席不超过十菜两汤，白酒、红酒一般每瓶控制在30元之内，最高不超过50元，每桌不超过两瓶；烟一般控制在每盒6元以内，最高不超过10元，每桌不超过两盒；大力提倡不用烟酒或少用烟酒。宴请仅限于男女双方亲戚，最多不超过20桌，党员领导干部置办酒席数量严格按照县纪委有关文件执行。饭菜价格方面，农村每桌不超过150元，县直单位人员不得超过300元。

礼金标准方面，本村乡亲随礼一般控制在50元之内，最高不超过100元；机关事业单位人员随礼一般控制在100元之内，最高不超过200元。提倡“清新简约”的人际关系，表达心意不以礼金多少作为衡量标准。

另外，婚事、满月等喜事一律不得提前设宴待客，当天待客一天；党员领导干部严格按照县纪委要求一事一天一地进行。

白事参照标准方面，一律实行每人一碗杂烩菜，不出桌；不准在村内街道搭建灵棚。

报道称，栾川县多村已出台《红白理事会章程》和《村规民约》。