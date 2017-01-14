中国国家网信办整治“标题党” 禁用网曝网传

（联合早报网讯）中国国家网信办日前联合相关部门开展了整治乱改标题、歪曲新闻原意等“标题党”的专项行动，还制定印发了《互联网新闻信息标题规范管理规定（暂行）》（以下简称《规定》），要求各网站把坚持正确舆论导向贯穿到互联网新闻采集、撰写、编排、发布等环节。

新华社报道称，整治行动调查发现，新浪、搜狐、网易、凤凰、焦点５家网站均存在较为严重的违反《互联网新闻信息服务管理规定》及相关法律法规的行为，北京市网信办对这5家违规网站依法给予行政处罚。

《规定》提出，各网站在报道各类新闻，尤其是涉及重大时政新闻和重大突发事件等重要信息时，要通过标题内容传达正确的立场、观点、态度，确保导向正确，恪守新闻伦理，严禁恶意篡改标题炒作或蓄意制造舆论“热点”。

《规定》要求，互联网新闻信息稿件标题的发布不得出现以下情况：歪曲原意、断章取义、以偏概全；偷换概念、虚假夸大、无中生有；低俗、媚俗、暴力、血腥、色情；哗众取宠、攻击、侮辱、玩噱头式的语言；法律法规明确禁止的和明显违反社会公序良俗的其他内容。

严禁在标题中使用“网曝”“网传”等不确定性词汇组织报道或者表述新闻基本要素。严禁各类夸张、猎奇、不合常理的内容表现手法等“标题党”行为。严禁通过各类具有暗示的页面编排、标题拼接等不当页面语言，传播错误导向。