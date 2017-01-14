北京今年拟安排182.2亿治霾 计划组建环保警察队伍

（联合早报网讯）2017年，北京市拟安排182.2亿元资金用于治理大气污染。今年，北京市还将推动实施六环路重型柴油车限行；计划组建环保警察队伍，强化环境监管执法，严厉惩处偷排超排行为。

中新网报道，5年前，北京打响“空气保卫战”。《北京市2013—2017年清洁空气行动计划》提出，至2017年，北京市PM2.5年均浓度要比2012年下降25%以上，控制在每立方米60微克左右。

数据显示，2016年，北京PM2.5年均浓度为73微克/立方米，虽比上年同期下降9.9%，却仍超国家标准1.09倍。

14日提请北京市十四届人大五次会议审议的关于北京市2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告提出，今年，北京市将安排资金182.2亿元人民币治理大气污染。

针对今年的大气污染治理工作，北京市代市长蔡奇在政府工作报告中强调：“要抓好重型柴油车管控”。今年，北京计划推动实施六环路重型柴油车限行，公交、环卫等行业新增重型柴油车全部安装颗粒捕集器；在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山六个区(简称“城六区”)，以及北京经济技术开发区(亦庄)、通州区(北京城市副中心)划定区域，实施低排区管控，不符合国III标准的非道路移动机械一律禁止。

非道路移动机械是指装配有发动机的移动机械和可运输工业设备，主要包括推土机、挖掘机等工程机械，以及大型拖拉机等农业机械。

除了“控车”，蔡奇在政府工作报告中也对大气污染治理的压煤、减排、降尘、等多个领域进行了全面部署。