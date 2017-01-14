调查：中国企业景气连续三年下降后回稳

（联合早报网讯）中国国务院发展研究中心企业研究所今天（13日）发布的《中国企业发展报告2017》显示，中国企业景气在经过了三年的持续下降后，开始温和改善。

经营状况方面，认为综合经营状况“良好”的企业家占27%，认为“不佳”的占20.6%。“良好”比“不佳”多6.4个百分点，这一数据为近三年来的最高值，反映出回暖趋势。

满意度方面，调查显示，2016年对企业现状“非常满意”或“比较满意”的企业家占33.5%，比2015年上升了5.2个百分点，认为“一般”的占35.7%，“不太满意”或“很不满意”的占30.8%。

企业家对当前宏观经济形势的判断也趋于乐观。调查结果显示，认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的企业家占20.3%，比2015年上升了2.7个百分点，认为“很差”或“较差”的占36.7%，比2015年下降了7个百分点。认为目前宏观经济“偏冷”或“过冷”的企业家比重也比2015年下降了5.3个百分点。

对未来预期方面，调查发现，企业家对2017年的预计比2016年四季度的预计更乐观。预计明年经营状况“好转”的企业家占36.6%，预计“不变”的占49.3%，预计“恶化”的占14.1%。预计“好转”的比“恶化”的多22.5个百分点，这一数据比去年四季度的预计上升了5.4个百分点。

报告指出，上述数据在一定程度上表明，企业家的信心有所回升，经营前景温和改善。

企业景气总体提升的同时，报告指出，企业家认为当前企业发展仍面临挑战。企业家认为“当前企业经营发展中遇到的最主要困难”前八项依次是：人工成本上升、社保税费负担过重、企业利润太低、整个行业产能过剩、资金紧张、缺乏人才、国内需求不足、未来影响企业发展的不确定因素多。