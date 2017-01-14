中国将在“一带一路”建设中推广PPP模式

（联合早报网讯）中国国家发展改革委员会副主任何立峰今天（14日）介绍，近期国家发改委会同多个部门建立“一带一路”PPP（政府和社会资本合作）工作机制，在沿线国家推广PPP模式。这一创新既有利于存量项目，也有利于增量项目，加快推动符合要求的建设项目“落地生根”，产生“滚雪球”的效应。

新华社报道，第十五届中国企业发展高层论坛14日在北京举行，主题为“一带一路”倡议实施及宏观经济形势。何立峰在论坛发言时介绍，部分“一带一路”建设项目体量大、投资回收期长，商业之外的不可控、不可知因素比较多，需要创新融资模式，建立长期、稳定、可持续的融资保障体系。

他说，要充分发挥政策性金融的先导作用和商业性金融的主体作用，完善银企合作机制，支持金融机构拓展低成本的信贷融资渠道。同时，要扩大出口保险的覆盖范围，创新风险分担机制，降低保障成本。

此外，还要发挥各类基金的整体合力，突出“四两拨千斤”的带动作用，以及直接融资、权益投资在“一带一路”建设中的平衡作用。还要注重加强国际化金融市场体系建设，实施债券市场双向开放，不断强化规模效应，发挥服务“一带一路”建设的融资和定价作用。

何立峰介绍，2017年是推动“一带一路”建设的重要一年。今年要围绕重点方向，打造合作示范，推动项目落地。

在互联互通方面，全球正迎来新一轮基础设施建设的景气周期，中国将进一步加强与“一带一路”沿线国家的互联互通规划对接，打通缺失路段，畅通瓶颈路段。

在产能合作方面，要在现有的合作基础上按照沿线所需、中国所长的原则，继续实施一批市场有前景、资源要素有支撑、基础设施有保障、体系有配套的产业项目。