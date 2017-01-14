蔡奇首做政府工作报告 仕途受看好

（联合早报网讯）去年10月底才上任的北京市代市长蔡奇今天首次做政府工作报告，受访学者说，对于中国官员而言，“无过便是功”，只要蔡奇能维持社会稳定、不出乱子，他接下来更上层楼将是“指日可待”的。

学者还认为，如果不出意外，蔡奇可能在今年秋天举行的中共十九大后升为中央政治局委员。

北京市第十四届人大第五次会议今早在北京会议中心开幕，60岁的蔡奇首次以代市长身份发表政府工作报告。蔡奇是在去年10月底接替原北京市市长王安顺，出任北京市副市长、代市长。

据《联合早报》现场观察，蔡奇在约一个半小时的报告中，不急不缓、沉稳地作出汇报。

独立时评人陈杰人接受《联合早报》访问时分析，北京的工作很多，环境治理、交通问题、社会稳定、城市副中心的建设等，都是重要任务，但政府能不能做好每一项任务，也不是蔡奇一个人能说了算的。

陈杰人说：“以雾霾为例，河北、内蒙等邻近省份都是北京雾霾的重要原因，这不是哪个市长说想做就能解决好的。”

他认为，蔡奇并不需要有任何显著的政绩，只要他能做好社会稳定工作，就应该能顺利升官。陈杰人预测，蔡奇很可能在中共十九大后晋升政治局委员。

蔡奇是福建尤溪人，他此前担任中共中央国安委办公室专职副主任，并且曾在福建和浙江长期任职，与同样曾在闽浙两地工作的中共总书记习近平有着20年的上下属关系。