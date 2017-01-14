上海市政协十二届五次会议开幕

（联合早报网讯）上海市政协十二届五次会议今天开幕，为期七天的地方两会（政协、人大会议）将进行重要人事选举。

今早的市政协开幕会议上，中共上海市委书记韩正、市委副书记杨雄和应勇坐在主席台上，64岁的杨雄和60岁的应勇有多次互动交流。

兼任上海市长的杨雄将在明早开幕的上海市人大会议上，作2017年市政府工作报告。

应勇是从2014年8月起担任上海市专职副书记，去年9月被任命为上海市副市长，之后被明确为上海市常务副市长。

观察人士去年9月曾向《联合早报》指出，应勇担任常务副市长后将全面了解市政府工作，为最快于本届两会接棒市政府一把手做准备。

上海市政协主席吴志明今天在世博中心大会堂作政协工作报告时指出，中共十九大和中共上海市第十一次代表大会将于今年召开，做好市政协工作“使命光荣、责任重大”。

他要求政协委员统一思想认识、广泛凝心聚力，拟就推动上海科创中心建设、打造市民满意的食品安全城市、对照最高标准推进上海自贸区建设、完善城市风险管理体系这些重大问题，召开专题议政性常委会议，提高协商议政实效。

吴志明还说，市政协要加强团结统战功能，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等联系交流，推动构建“亲”“清”的政商关系。