北京拨款182亿 加速治理大气污染

（联合早报网讯）中国首都北京市每年入冬都会“雾霾锁城”，为了加速治理大气污染，该市政府今年将拨款182.2亿元人民币（37.7亿新元），力争将今年的PM2.5年均浓度控制在每立方米60微克左右。然而，这个目标还是比世界卫生组织定下的标准高出超过一倍。

北京市第十四届人大第五次会议今早开幕，代市长蔡奇在会上做政府工作报告时说，北京市去年“持续抓好大气污染防治”，压减燃煤200万吨，空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降了9.9％，达到每立方米73微克。

不过，这个数字仍是世卫组织（WHO）所定下的标准的三倍。世卫组织建议，空气中PM2.5浓度应在每立方米25微克以下。

今年的治霾情况相信会更严峻。元旦期间，北京被严重雾霾所困，重污染预警两度被延长、重污染情况持续超过200个小时，创下了北京持续空气重度污染及连续预警总时长最长的历史纪录。

蔡奇说，市政府计划把今年全年燃煤用量压减三成、总量降至700万吨以内。

此外，当局也将深入研究大气污染的成因和防治规律，进一步提高治理的实效性。同时，当局也会组建环保警察队伍，强化环境监管执法，严厉惩处偷排超排行为。

至于北京市的经济表现，据初步估计，全市地区生产总值（GDP）去年同比增长6.7％左右，虽然低于前年的6.9％，但还是超出了政府去年年初所定下的6.5％目标。居民消费价格则上涨1.4％。

蔡奇表示，北京今年的GDP增长目标将定为6.5％左右，和去年的目标相同；居民消费价格涨幅则预料控制在3.5％左右。

中国国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡接受《联合早报》访问时说，北京经济发展的主要动力来自科技领域，许多大学和研究机构都在研发创新技术。他认为，当局应探讨如何更好地将科技研究和产业对接，协助科研产品找到适合的开发商，更快地推出市场。

蔡奇则在报告中说，市政府将布局人工智能、生物技术、第三代半导体等基础前沿研究，着力提升原始创新能力，打造世界知名的科学中心。

此外，当局也将推进中关村人才管理改革试验区建设，实施外籍人才申请在华永久居留积分评估制度，实行以增加知识价值为导向的分配政策。

据中新社报道，北京去年3月推出专门针对外籍华人长期和永久居留的便利政策后，目前已办理227张永久居留许可证（俗称“绿卡”）。

房地产问题上，蔡奇强调，要“把握住房的居住属性”，探索建立符合国情市情、适应市场规律的基础性制度和长效机制。他承诺，政府今年将加大中低价位、中小套型普通商品住房的供应比例。