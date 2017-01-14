西安发现2700年鳄鱼骨板小麦颗粒

（联合早报网讯）陝西省考古研究院日前表示，镐京考古队2016年对西周都城—镐京遗址进行系列考古调查与发掘，首次出土了距今约2700多年的鳄鱼骨板和保存较好的碳化小麦颗粒。

综合中国媒体报道，镐京遗址是西周王朝记载的都城所在地，是中国国家级重点文物保护单位。

报道提到，2016年的考古发掘工作主要在花园村东地点进行，发掘面积1200平方公尺，发掘清理灰坑102座、墓葬10座、水井四眼、陶窑两座、房址一座，出土陶器、铜器、石器、骨器、蚌器、角器等各类器物200余件。

主持考古发掘的陝西省考古研究院研究员岳连建说，让人意外的是，在这次发掘的灰坑中出土了12块鳄鱼骨板，并发现数量较多、保存较好的碳化小麦颗粒，这在西周都城遗址中都属于首次发现，对研究西周时期的小麦品种、动物考古及城市佈局和未来保护等，均具有十分重要的学术价值。

他表示，2016年度在当地发现的灰坑数量较多，形制有圆形、椭圆形、长方形及不规则形等。其中有的形制规整，壁面及地面平整光滑，应为储藏物品的窖穴；有的形制较大，坑边较为整齐的长方形坑，可能为废弃的半地穴式房子。至于新发现的墓葬之中，有形制较大的竖穴土圹木椁墓，还有仅能容身没有任何随葬品的小型墓葬。

同时，考古人员还有一系列新发现，譬如生活用水井，其形制为长方形，深度7至8公尺；形制为圆形竖穴式的陶窑，由火门、火塘、窑篦、火眼、窑室组成，其中的一座陶窑保存基本完整，窑室壁面已烧成青灰色。

岳连建表示，除长方形半地穴式房址面积较大之外，这次考古发掘出土遗物也较为丰富。其中陶器有鬲、罐、豆、盂、簋、甗等，多为西周中晚期器物，少数陶器年代可至西周早期；铜器有鼎、戈、车马器等。

经统计，这次出土文物中小件器物达190余件，其中以骨笄、骨镞、陶球数量为多，另有陶网坠、鹿角器、蚌刀、石斧、砺石、铜镞、铜锥、铜削刀等，为研究其时人们的日常生活提供了新资料。