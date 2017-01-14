辽宁沈阳原副市长祁鸣等两官员被“双开”

（联合早报网讯）中央纪委监察部网站今天（14日）消息指出，辽宁省沈阳市政府原副市长祁鸣、铁岭市委原书记吴野松，日前被开除党籍和公职，两人均涉贿选。

中新社报道，日前，经辽宁省委批准，辽宁省纪委对铁岭市委原书记吴野松涉嫌严重违纪问题进行了立案审查。

经查，吴野松严重违反政治纪律和组织纪律，收受时任沈阳市委副书记苏宏章拉票贿选财物；违反中央八项规定精神，违规组织公款宴请，违规使用公务用车；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，为在职务晋升方面感谢和得到关照送给相关领导干部财物，在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规使用出国（境）经费，在企业经营方面为他人谋取利益并收受财物；违反生活纪律，与他人保持不正当性关系。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

吴野松身为党的领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，严重违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，且党的十八大以后不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议审议并报省委批准，决定给予吴野松开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

经辽宁省委批准，辽宁省纪委也对沈阳市政府原副市长祁鸣涉嫌严重违纪问题进行了立案审查。

经查，祁鸣严重违反政治纪律和组织纪律，帮助时任沈阳市委副书记苏宏章拉票贿选；违反中央八项规定精神，违规组织公款宴请和接受宴请；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，收受礼品礼金，在企业经营方面为他人谋取利益并收受财物。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

祁鸣身为党的领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，严重违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律，且党的十八大以后不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议审议并报省委批准，决定给予祁鸣开除党籍处分；由省监察厅报请省政府批准给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。