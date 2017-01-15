中国回应特朗普：一中原则不可谈判

（联合早报网讯）美国当选总统特朗普称中美之间包括一个中国政策在内的所有事项都在谈判之列，中国外交部周六（1月14日）深夜发言反驳，指一个中国原则不可谈判。

据中国外交部网站消息，中国外交部发言人陆慷回答记者提问说，“一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可谈判的。”

他说，“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。这是国际社会公认的事实，任何人都无法改变。”

他敦促美国有关方面“认清台湾问题的高度敏感性，恪守美国两党历届政府作出的承诺，即奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则，妥善处理台湾问题，以免影响中美关系健康稳定发展和两国重要领城的合作。 ”

此前，有美国媒体问特朗普：“你是否支持数十年一直支撑中美关系的一个中国原则？”

特朗普回答说，“一切都在谈判中，包括一个中国政策。”

特朗普13日在接受美国《华尔街日报》采访时表示，他不会承诺“一个中国”的政策，直到他看到北京在货币和贸易行为方面的进展。

特朗普曾经表示，他完全理解一个中国政策，但不明白美国为什么必须受一个中国政策束缚，除非美中就贸易等其他议题达成协议。

但外交部发言人耿爽曾对此回应称，坚持一个中国原则是发展中美关系的政治基础。如果这一基础受到干扰和破坏，中美关系健康稳定发展和两国重要领域合作就无从谈起。