中央最快明批港两司长辞职　张建宗陈茂波可能接任

（联合早报网讯）香港财政司司长曾俊华及政务司司长林郑月娥先后辞职准备参选特首，中央最快周一接纳两名司长的请辞。与此同时，中央将同时任命两名新司长。据《星岛日报》报道，劳工福利局局长张建宗及发展局局长陈茂波极有可能成为新任政务司司长和财政司司长，两人的局长空缺则会由两局的副局长萧伟强及马绍祥暂时署任。

据星岛日报报道，曾俊华及林郑月娥先后辞职后，分别由财经事务及库务局局长陈家强及张建宗署仼两司职务。张建宗是最资深问责官员，官场及政界一直预期他会接替林郑出任政务司司长。但财政司司长的继任人则一直流传两名人选，分别是正署任财政司司长的陈家强及发展局局长陈茂波。

陈茂波一直是特首梁振英心仪的财政司司长人选，惟现届政府只余下半年，而《财政预算案》在二月二十二日就要公布，逼在眉睫。政府内部有意见认为，陈茂波过往只负责土地政策，对处理预算案欠缺经验；若由一直处理财金政策的陈家强接替曾俊华，工作上会较为顺畅。

但特首梁振英认为，陈茂波过去四年出任发局局局长期间表现出色，有信心他能做好《预算案》工作，因此向中央推荐陈茂波接掌财政司，预计可获得中央接纳。

政府消息指，《预算案》配合《施政报告》的拨款大致有定案，相信新司长在一次性纾缓措拖上有较大自主空间，而《预算案》的演词亦是另一个新司长可加入个人色彩的内容。

张建宗及陈茂波接任政务司司长及财政司司长后，两人的局长空缺估计会由劳工及福利局副局长萧伟强，及发展局副局长马绍祥暂时署任，中央暂不会正式任命新局长。

根据规定，行政长官的署任安排不得超过六个月，但对主要官员的署任则没有明文规定。但考虑到现届政府任期还有约半年，中央最终还是决定正式任命两名新司长。