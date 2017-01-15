北京市卫计委：正研究雾霾与肺癌发病关系

（联合早报网讯）进入冬季，北京频现雾霾，引发公众焦虑。昨日，记者了解到，北京市卫计委将更多研究雾霾天如何有效保护公民健康，针对雾霾与肺癌之间的关系，也已开始进行队列观察。

据新京报报道，市卫计委主任方来英表示，从卫生部门的角度来说，面对雾霾，会更多研究如何有效保护公民健康，近日，市卫计委与市疾控中心根据研究，发布了《雾霾防护常识十三问》。

《十三问》对雾霾的成分、对人体的影响、如何予以防护进行了解答。大气污染物浓度在短时间内急剧增高时，人群可因大量吸入污染物而造成急性危害，出现呼吸道和眼部刺激症状，如咳嗽、咽喉痛、头痛等症状。如果长期接触，会引起慢性炎症、机体免疫力下降、过敏等。

而根据北京市疾控中心近年研究，在门窗密闭的情况下，严重雾霾天气室内PM2.5浓度要低于室外浓度三到四成，因此首先建议市民在雾霾天尽量减少户外活动。此外，佩戴口罩除要注意保持密闭性外，因其会增加呼吸阻力，并不是所有人群都适合佩戴，孕妇、老人、慢性病患者更应注意。

针对民众关心的雾霾与肺癌之间的关系，方来英表示，目前市卫计委对此正在进行相关研究，“雾霾和某一具体发病之间的关系，需要十年、二十年的数据积累才能得出结论，目前我们正在进行长期队列观察。”