最高法周强：要敢于向西方“宪政民主”、“三权分立”、“司法独立”等错误思潮亮剑

（联合早报网讯）中国最高人民法院党组书记、院长周强14日在北京谈及全国各级法院做好意识形态工作必须掌握的几项内容时指出：要坚决抵制西方“宪政民主”、“三权分立”、“司法独立”等错误思潮影响，旗帜鲜明，敢于亮剑，坚决同否定中国共产党领导、诋毁中国特色社会主义法治道路和司法制度的错误言行作斗争，决不能落入西方错误思想和司法独立的“陷阱”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

据中新社报道，当日上午，周强在出席全国高级法院院长会议时，提出了如上要求。

他说，各级法院党组要把意识形态工作纳入重要议事日程，作为领导班子、领导干部目标管理的重要内容，与党的建设和其他各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保责任制具体化、全覆盖。

周强说，要加强对意识形态工作责任制落实情况的检查，将意识形态工作作为干部考核、奖惩的重要依据，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围。严肃问责机制，对违反意识形态工作要求，出现问题、处置不力的，坚决追究责任。

周强还表示，要坚持依法治国和以德治国相结合，大力弘扬社会主义核心价值观。把社会主义道德要求贯彻到司法审判中，注重以司法手段促进道德领域突出问题的解决，努力发挥好司法断案惩恶扬善的功能。

“要依法严惩利用网络实施的危害国家安全、造谣诽谤、寻衅滋事、煽动群体性事件等犯罪，积极参与打击网络政治谣言专项行动，维护网络社会安全。”周强说，要认真总结涉意识形态领域相关案件的审判经验，制定审理涉及侵害英雄人物、历史人物名誉荣誉等案件的司法解释，依法维护领袖、英烈形象，坚决捍卫党和人民军队的光辉历史。