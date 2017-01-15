临汾二氧化硫浓度四度破千 专家称气象地理条件不利

（联合早报网讯）时隔两天，山西临汾大气二氧化硫浓度又破千了，这次是“一箭双雕”。

据澎湃新闻报道，2017年1月14日晚间8时，临汾市全部6个国家级监测站点中，工商学校和南机场监测站点二氧化硫浓度测得值均已破千，分别高达1302μg/m3和1047μg/m3（国家标准60μg/m3）。

据统计，自2017年1月4日至1月15日上午，全国城市空气质量实时发布平台数据显示，临汾空气中二氧化硫浓度数值过千次数已达4次。

早前，2017年1月5日，中国科学院气象学博士后李汀率先发表文章指出，4日临汾二氧化硫浓度一度达每立方米1303微克，严重超标。

随后，实时监测数据显示，临汾空气中二氧化硫浓度一直高居不下，甚至有人一度将此轮临汾重污染天气称为“霾王”，成为民众关注的焦点。

2017年1月12日，环保部公开发声，称已与山西省政府联合派出专家组赶赴当地，帮助地方开展污染成因分析，科学制定应对措施。

1月14日，联合专家组组长、中国环境科学研究院研究员柴发合表示，经过两天半时间，调研基本告一段落，分析了污染的成因，一共提了六七条建议。

柴发合总结称，污染成因包括散煤燃烧、工业锅炉和采暖锅炉，以及环境监督管理等问题。

澎湃新闻注意到，针对散煤污染，有媒体提出，此前政府已在推广洁净煤，为何今年临汾二氧化硫浓度达到去年同期的两倍之多。

“第一是今年临汾遇到了非常不利的气象条件，第二是从散煤到洁净煤需要一个推广过程，散煤有其特征，需要让老百姓更好的使用洁净煤。”柴发合表示。

此外，柴发合还提到，临汾城市的地理条件也不利，容易出现山谷风和城市热的环流，对大气污染扩散十分不利，“特别是从去年11月到今年1月，气象条件更为不利，降水少、风速小，静稳天气出现的频率也比较高，混合层高度比较低。”

柴发合还称，除了上述自然原因，最重要的污染成因仍然是人为产生的。