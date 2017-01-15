香港国际机场去年接待7050万人次旅客　再创新高

（联合早报网讯）香港国际机场的交通量于2016年持续增长，3项航空交通量均刷新年度纪录。年内，机场共接待旅客7050万人次，飞机起降量达411530架次，分别按年增长2.9%及1.4%，货运量亦同比上升3.2%达至452万公吨。

据星岛日报报道，香港机管局行政总裁林天福，为机场再创年度纪录感到十分高兴。他又指，于过去一年，机场的飞机起降量及货运量亦创单日新高，分别达1270架次及逾16700公吨。此外，年内机场共有5家新加盟的航空公司，分别是奥地利航空、BismillahAirlines、马印航空、韩国德威航空公司及越捷航空，亦新增了8个航点，包括西班牙马德里、美国塞班、英国盖特威克、越南芽庄、泰国清莱、日本石垣、高松及米子，进一步扩展机场的航空网络。

2016年12月，机场3项航空交通量均录得稳健增长，其中飞机起降量更创下35650架次的单月新高，同比上升0.7%。月内客运量按年上升2.8%，达616万人次；而货运量亦较去年同期增加11.3%至435000公吨。

12月份的客运量上升，主要是受香港居民外游人数较2015年同月增加11%所带动，其中以往来日本及欧洲的客运量增长最为显著。12月份的货运量增长强劲，主要受惠于转口及出口货运量分别同比增加15%及12%所致。月内往来东南亚、北美洲及欧洲的货运量增幅较其他主要贸易地区最为明显。