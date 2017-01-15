洪秀柱旧金山重申“九二共识”

（联合早报网讯）正在美国旧金山为国民党筹款的国民党主席洪秀柱14日表示，国共两党的政治互信基础是“九二共识”，未来两岸必须要走和平发展的路。

据中新社报道，13日晚间抵达旧金山的洪秀柱，14日上午举行记者会，下午拜访旧金山侨社，晚上出席侨社筹款欢迎宴会。

洪秀柱在记者会和会见侨社代表时均强调，两岸关系是所有政策的重中之重。

洪秀柱指出，现在的台湾，中华文化逐渐在丧失，那是因为今天的政府想尽办法去中国化。“中华文化是两岸共同的资产，我们要传承和保留。”

洪秀柱解释此次美国之行时说，是效法孙中山先生当年的革命精神，行走海内外，重新找回海外侨民对国民党的信任和信赖，为国民党筹款。

“如果没有侨界的声援和支持，革命很难成功。”洪秀柱说。“中国国民党面临最大困境，希望得到你们的最大支持。”

洪秀柱表示，国民党选举挫败引发士气低沉，“我们只有深切地检讨，忘掉了我们的初心，失去了我们的初衷，当然会失去人心，失去政权。”

在说到国民党党产被民进党政府没收时，洪秀柱说，“千金散去，人心回来。只要我们重拾人心，我们必将重新站起。”

洪秀柱还批评蔡英文关于台湾年轻一代是“天然独”的言论，“我说是‘人造独’，这一二十年教育的偏差，使得年轻人眼中只看到台湾，没有看到世界的变化，更忘记了我们从哪里来。”

洪秀柱15日继续在旧金山活动，并将在团结救党筹款大会上发表演讲。