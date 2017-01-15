香港学童功课压力大家长呼崩溃 团体促废除长假作业

（联合早报网讯）香港一个社会团体今天发表“学生/家长对‘做功课’的观感及期望”调查报告，发现逾七成学生支持小学在农历新年、暑假、圣诞及复活节等长假期无功课，家长支持度则逾五成，支持暑假无功课则为41%。该团体促请政府规定学校推行每年至少一次长假期无功课日，“还学生自由学习时间”。

据中通社报道，香港基督教服务处乐Teen会的调查结果显示，受访的411名家长中，有27%家长以“好有压力”形容做功课，而选择“无心机（没心思）做”及“家人冲突来源”的家长亦有26.3%及21.7%。

香港学童经常投诉功课压力极大，育有一对就读小四及中一子女的罗太太指，子女本就读同一所位于深水埗的著名小学，但因功课太多，儿子压力过大，以致有自卑心、力不从心的表现，甚至影响到亲子关系，罗太太选择安排儿子转校，并重读三年级。

她忆述，儿子在原来的学校一向功课多，每晚她都要协助儿子做功课至晚上11点。

罗太太更指，功课多之余，难度也相当高。她举例指，儿子小三便要做《西游记》读书报告，该书有200多页，而且并非图画版，她形容，母子两星期才读完该书，最后除了要写报告，还要仿作文章。为免儿子欠交会被学校投诉，她坚持让儿子完成《西游记》读书报告。

不过，家长的最锥心之痛并非伴随孩子做功课到深夜，而是作为妈妈，在儿子表现痛苦时，只能继续逼迫儿子。面对内心挣扎，罗太太曾经因此心酸落泪，情绪几近崩溃。

香港基督教服务处深东乐Teen会服务主任朱丽英建议，仿效台北市去年废除长假期作业的做法，让家长与学生自订假期活动，认为操练式功课没有必要，同时要求重订功课指引，规管小学生功课时间上限，让学生可以有真正的假期。