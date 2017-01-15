北京学者：中国有战略定力冷静应对特朗普言论

（联合早报网讯）距离就职还有几天，美国候任总统特朗普重提“一个中国”政策可以谈判，再次踩到北京的神经。但最近迹象也显示，特朗普也非全然不顾及北京的敏感点。受访大陆学者认为，中美有管控双边关系危机的渠道，北京既不缺捍卫主权和领土完整的决心，也不缺静观其变的战略定力。

虽然特朗普频频对中国发出不友善的言论，但西藏精神领袖达赖喇嘛要求与特朗普会面被拒、台湾总统蔡英文过境美国时没有与特朗普团队成员接触，以及特朗普中国事务顾问白邦瑞（Michael Pillsbury）前天（14日）在北京出席活动时主动发出示好信号，都显示中美仍有机会继续合作。

被视为鹰派的白邦瑞当日是以个人身份参加盘古智库的论坛，在会上首次披露特朗普拒见达赖的消息。

他还抛出特朗普或许比美国现任总统奥巴马更能让北京感到安心的两点：一是特朗普对中国国家主席习近平提出的新兴大国关系构想的认可，二是对“一带一路”倡议的支持。

白邦瑞以中文说：“让美国再一次伟大，这条路通往哪里？北京。”这意味美国新政府认识到，若要重振美国经济和保住美国人的饭碗，就不得不与中国大陆合作。

北京国际关系学院副教授储殷接受《联合早报》访问时指出，阿里巴巴主席马云上周见了特朗普，特朗普女婿库什纳也与中国安邦集团有商业联系，这些商业联系，为中美双方提供管控危机的渠道。“所以特朗普这次再提一中原则可以谈判，北京没什么好担心的，这点一动不如一静的战略定力，北京是有的。”

特朗普13日被美国《华尔街日报》问及一中政策时回答：“一切都在谈判之中，包括一个中国。”他也再次表示除非北京调整其货币和贸易政策，否则他不会承诺奉行“一个中国”政策。

中国大陆外交部发言人陆慷14日深夜以答记者问方式在外交部官网回应，“世界上只有一个中国”“一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可谈判的”“台湾是中国领土不可分割的一部分”。

此前，特朗普上个月2日打破外交惯例与台湾总统蔡英文通电话，令北京极为担忧。尽管大陆官方严肃回应，美国国内也发出批评声音，特朗普之后还是依然故我地在推特、媒体访问中数次暗示或直言要拿一中原则进行交易。

北京大学国际关系学院副教授王栋向本报分析，特朗普可能以为这是他很聪明的一步棋，拿一中政策作为谈判筹码来迫使中国在经贸问题上做出更多让步，不过这是严重的误判，特朗普及其团队必须明白，不是所有国际关系问题都可以拿来做交易。

他说：“中美关系确实需要大局观来处理，不能只见树木不见森林。”

北京至今采取的是静观其变的应对方式，对特朗普的回应相对客气和克制，对台湾则发出强硬信号。北京近期除派战机绕飞台湾岛两次，也派航空母舰辽宁号进入台湾西南航空识别区。

中国解放军退休中将、南京军区原副司令王洪光上个月17日在《环球时报》年会上更扬言，台海2020年前后“必有一战”，大陆可能在“以小时计（算）”的时间内一举夺下台湾。

王栋认为，类似的武统言论虽然未必代表官方立场，但多少反映大陆战略家对台独势力的忧虑，以及大陆捍卫核心利益的决心。他说，中国需要“丢掉幻想，要做好准备，争取最好，不怕最差。”（联合早报北京特派员游润恬报道）