台湾中科院将恢复宪兵守大门

（联合早报网讯）负责台国防科技研发的台湾中山科学研究院，在近三年前转型为行政法人，门禁警卫与院区内安全巡逻等工作改由保全公司负责。但国防部针对中科院安全警卫进行兵棋推演，发现现有警卫人力根本无法因应突发状况，因此决定重新派遣宪兵进驻。

据台湾‘上报’报道，宪兵指挥官许昌中将先前已率领各幕僚主管，前往中科院进行现地勘察，初步选定中科院大门附近的招标中心、汽车维护大队以及龙门餐厅上方二楼等三处，分别作为驻防宪兵的办公、住宿以及枪械武器保管处。

报道指出，从太阳花学运之后，政府单位警觉到“突发性聚集”抗议活动的盛行，甚至抗议者经常不顾门禁阻拦，强行翻墙入内。台国防部针对中科院若发生类似状况如何因应，进行兵棋推演后发现，距离中科院最近的警方派出所是大溪分局的三元派出所，赶来处理往往要10分钟以上，缓不济急。

当时中科院在台国防部建议下，与负责门禁警卫的保全公司协商，除增购镇暴枪、电击棒（枪）非致命装备；另外，增加一个紧急待命班的警卫人力，随时因应民众陈抗突发状况。但国防部评估认为，考量中科院的机敏性，如果有心人士趁陈抗事件有意滋事，目前保全公司即使已经成立紧急待命班，仍然无法处理，因此由具有司法警察身分的桃园宪兵队进驻最适当。

未来对于突发的陈抗与其他事件，宪兵队依程序向桃园地检署检察官报告请示后，就可以处理并请求警方支援，方能有效迅速并遏止事态扩大，经台国防部长（也兼任中科院董事长）冯世宽核定，宪兵将于3月中旬重返中科院担任维安工作。