蔡英文返抵台湾 宣示改变过去单向援助

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文昨（15）日深夜结束“英捷专案”访问行程返抵台湾，蔡英文在桃园机场对未来的外交工作做出两项宣示，第一、“踏实外交”改变过去单向援助，采取双边对话。第二、未来的合作方案，要把产业和市场的发展一并列入考量。

据自由时报报道，蔡英文结束出访，于桃园机场发表谈话，说明此行之成果与收获，并宣示未来外交工作的方向及策略。

蔡英文首先谈到这次出访有两个目标。第一个目标，是巩固邦谊，让台湾走向国际舞台。在出访期间，她跟四位元首进行双边会谈，针对全球趋势，以及未来的双边合作事项，进行对话。也把握在美国短暂过境的期间，参访了产业，也跟美方相关人士晤谈。

蔡英文说，第二个目标，是深化双边合作方案，并且为许多在海外打拚的台湾人，加油打气。透过“亲身经历，亲自体会”，看见中美洲各国走出动荡，对繁荣发展的潜力跟期待。她相信这些观察，对于未来落实更深化的“踏实外交，互惠互助”合作方案，都是重要的参考。

此外，蔡英文也针对未来外交做出两项宣示，第一、“踏实外交”改变过去单向援助，采取双边对话，寻求互惠互助的做法，已经获得友邦的肯定。未来，我们的合作计划不会减少，只会更有效率、更有创造双赢的机会。

第二，未来的合作方案，要把产业和市场的发展一并列入考量。全球局势正在变化，台湾产业要布局全球，中美洲是具有潜力的一块。政府要让自由贸易协定的效力能够发挥出来。未来会请专家进行更深入的考察，也会鼓励企业针对双方可以合作发展的项目，规划出有机会合作双赢的策略。