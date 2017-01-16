台湾提升F16战机性能 严防大陆窃取机密

（联合早报网讯）台湾有144架F16战机要进行性能提升计划，首批4架将在周一开始进入汉翔公司的专属厂房施作，台军方高层官员今天透露，为避免F16性能提升过程遭到有心人士窃取机密，美军及洛克希德马丁公司已再三要求台湾要提高保密层级，除了要以专属厂房施作外，还要禁止任何中国大陆籍人士进入新棚厂区。

据自由时报报道，台湾高层官员说，中国大陆利用各种管道窃取美国的军事机密已不是新闻，大陆许多新推出的战机及舰艇、导弹，都带有美军新式装备的影子，美方忧心马政府对大陆籍人士的管制相当宽松，F16性能提升作业又牵涉美方最新军事科技的移转等等，届时极有可能遭到大陆有心人士的窃取。

官员说，美军及这项军售案的主合约商洛克希德马丁公司，过去多次派代表来台湾拜会，并到汉翔公司进行现地勘察，美方多次提到保密问题的重要性，并且要求汉翔公司，若要承接F16战机在台湾进行性能提升案，就必须单独设立一处新的棚厂，在高度严密保安的状态下进行F16性能提升工作。

汉翔公司配合这项专案，耗资15亿元，在汉翔公司旁打造廿三号厂房，目前已大致完工，本周就可迎接第一批F16战机性能提升。汉翔公司董事长廖荣鑫日前表示，F16战机升级计划，预计2022年以前完成。