习近平抵瑞士访问 瑞士警方逮捕32名示威者

（联合早报网讯）中国国家主席习近平和夫人彭丽媛星期天抵达瑞士苏黎世，开始对瑞士的访问行程。

据瑞士ATS新闻社报道，瑞士警方逮捕了32名支持西藏人权的示威者，并阻止了一起自焚抗议行动。瑞士首都伯尔尼市警方说，一名示威者将易燃液体浇在自己身上，但被安全人员及时阻止，未能点燃。

据报道，当时约有包括流亡藏人及瑞士当地人在内的400名示威者，在警方划定的示威区域举行抗议活动，抗议中国的西藏政策。警方说，有些示威者因在规定示威区域以外抗议而被捕，但所有被捕人士都已在当天晚些时候获释。

瑞士目前有6500多名流亡藏人，是欧洲规模数一数二的藏人社区。

据悉，习近平此行将对瑞士进行国事访问，并将历史性出席世界经济论坛（WEF）达沃斯年会，还要到访当地多个国际组织总部。习近平的随行人员包括夫人彭丽媛、中共中央政治局委员王沪宁、栗战书和专责外交的中国国务委员杨洁篪。

习近平此行的"重头戏"将是星期二（17日）在达沃斯年会开幕式上发表主旨演讲。

星期三（18日），习近平将先后访问日内瓦万国宫联合国欧洲总部、世界卫生组织总部和国际奥林匹克委员会。新任联合国秘书长古特雷斯将到日内瓦会晤习近平，习近平还将与世卫总干事陈冯富真和国际奥委会主席巴赫见面。