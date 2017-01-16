“辽宁舰护台”女星：要给中国人磕头

（联合早报网讯）中国大陆航母辽宁舰穿越台湾海峡惊动台湾政坛。台湾女星、前“女F4”成员刘乐妍在面簿上写道：“我实在不懂，就算辽宁号开来台湾海峡又怎样？它喜欢逛逛看风景就让它看呐”，“台湾人只要是中国人，他们永远不会打我们，而且会保护我们......”

她的言论在台湾引发争议。民进党立委黄伟哲12日在立法院公开批评称，不知道这是哪个女明星说的，“是脱星还是什么星？”“她毕竟只是颜值比较高，IQ还有待加强。”

据凤凰网报道，刘乐妍14日接受了海峡之声的专访。针对辽宁舰绕台一事，刘乐妍表示辽宁号保护台湾，那台湾就不用再跟美国花钱买军购，我们可以专注地把钱建设台湾，这是对台湾很划算的事。

有人说她跪在中国（大陆）人的面前，跪在人民币面前，她回应道：“什么叫跪在中国人面前，对！我不但要跪在中国人面前，我还要给中国人磕头，因为我是中国人的后代啊。”

拿着台北人身份证的刘乐妍表示，如今准备在河北定居，不会再回台湾了。此前，刘乐妍曾在微博上自曝，被导演认定只能演鬼子，导演说中国人的角色不适合她。刘乐妍愤慨决定，降价出演中国人，求一个民国戏分。

她说：辽宁号保护台湾，那我们就不用再跟美国花钱买军购，我们可以专注地把钱建设台湾，我觉得，这是对我们台湾很划算的事。就发了那篇文章。

对于被称“脱星”，她表示：因为我的胸部真的比较大，这个没办法，但我定位很明确，绝对不是脱星，我是性感美艳女谐星。