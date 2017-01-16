美媒：粗鄙中国大亨掀管家潮流

（联合早报网讯）美媒称，一定程度上受英剧《唐顿庄园》的启发，曾经粗鄙的中国大亨们现在开始追求老派的高雅，这推动了对英式管家服务需求的上升。

据纽约时报网站报道，出生在中国的英国人尼尔·叶生活在北京，他十多年来一直在从事管家的培训和就业工作。他说，“中国大亨们喜欢跟朋友们说：‘看，我家里有一个英式管家。’以此来显示自己的财富。”

“现在，管家潮流最盛的国家就是中国。我敢说我在引领这种潮流中发挥了一定的作用。”叶的英国口音让人仿佛置身于《唐顿庄园》，这是一部关于英国贵族生活的电视剧。

据业内人士介绍，管家培训机构在中国已经经营了十多年，但近年来招生人数急剧增长，大多数学员是中国人，其中许多是女性。荷兰国际管家学院2014年在中国成都开设了分院，提供为期六周的培训，内容包括晚宴服务、家政管理和其他高端生活细节。

中国的管家行业推广者经常指出，中国有自己的高端服务传统，古典名著《红楼梦》中就有关于传统管家的描述。但《唐顿庄园》在中国重新点燃了对这种老派服务的兴趣。许多管家学院的学员说，他们一遍又一遍地观看这部电视剧，作为学习谦卑、镇定的管家服务的教材。

34岁的北京人徐世涛（音）在成都的管家学院学习，他说：“我是在观看《唐顿庄园》后才开始领会管家这个职业的精髓的。我认为今后这个职业会相当受欢迎，会很有市场。”