浙江大学原副校长褚健一审获刑三年三个月

（联合早报网讯）浙江省湖州市中级人民法院今天（16日）一审公开审理并当庭宣判浙江大学原副校长褚健贪污及故意销毁会计凭证、会计账簿案，认定被告人褚健犯贪污罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；犯故意销毁会计凭证、会计账簿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五十万元；对褚健贪污所得财物予以追缴。

据湖州中院微博报道，法院审理查明，1999年至2002年，被告人褚健利用担任浙江大学工业自动化工程研究中心副主任，浙江浙大海纳中控自动化有限公司董事、总经理等职务便利，侵吞、骗取公款共计人民币238.1803万元；2012年下半年，被告人褚健指使他人销毁浙江中控软件有限公司、杭州浙大中控自动化公司、浙江大学工业自动化工程研究中心等相关公司单位的会计账册，情节严重。

法院审理认为，被告人褚健的行为已构成贪污罪及故意销毁会计凭证、会计账簿罪，应依法数罪并罚。鉴于在法庭审理过程中，褚健能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪悔罪，且赃款已全部追缴，具有酌定从轻处罚情节，依法予以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。案件审理过程中，司法机关充分保障了被告人及其辩护人的各项诉讼权利。

被告人褚健及其辩护人到庭参加诉讼，人大代表、政协委员、新闻记者，被告人亲属及各界群众30余人旁听了庭审。