中国副外长呼吁勿使巴以问题复杂化

（联合早报网讯）中国外交部副部长张明15日在巴黎表示：“耶路撒冷问题是巴以冲突中一个非常敏感、非常复杂、非常棘手的问题。我们希望有关方面要本着负责任、客观、公正的态度来推动巴以双方朝和平的方向前行，而不是使问题复杂化。”

据新华社报道，由法国倡议的中东和平会议15日在巴黎召开，约70个国家和国际组织的代表参加了此次会议。张明说，多方聚首巴黎讨论中东和平，体现了国际社会再次认识到巴以问题对于中东地区乃至整个世界的和平、稳定与发展所具有的重要意义。

张明说，近几十年来，中方一贯支持巴勒斯坦人民的正义事业，也积极投入到中东和平进程中。当前，中方“强烈呼吁停止一切针对平民的暴力行为，停止一切扩建定居点的行动，有关各方应放弃一切激化矛盾的、极端的做法，坐下来面对面认认真真就实现和平开展讨论”。

张明表示，自1947年联合国通过关于巴勒斯坦分治的决议70年以来，巴以问题依然没有得到解决，“这是很令人遗憾的一件事情”。

他强调，自1991年马德里中东和会举办以来，中国在对巴以“劝和促谈”的进程中从未缺席。在推动巴以问题解决方面，中国还提出了有中国特色的“两个轮子同时转”的主张，即政治上要推动和平进程，经济上要推动发展，加大对巴勒斯坦重建的投入。

“没有发展的和平是不可持续的。通过促进发展增加就业，使巴勒斯坦民众，尤其是年轻人在生活中找回他们的尊严，他们就会远离极端思想和暴力行为，就会更加认同和平的方向，壮大和平的力量，”张明说。