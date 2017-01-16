应对抗雾霾需求 日本药厂增产中药卖给中国游客

（联合早报网讯）在中国雾霾严重的情况下，日本小林制药的中药“清肺汤DUSMOCK”成为中国游客大量采购的对象。小林制药将增产这款中药，计划2017年生产约110万包，同比增加30%。

据日经中文网报道，“清肺汤DUSMOCK”是备受访日外国游客青睐的热门商品之一。在访日游客消费从珠宝首饰等高价商品转向医药品等日常用品背景下，小林制药预计今后存在旺盛需求，因此决定增产。



小林制药将中药生产外包给了奈良县的专业企业。2017年将通过延长合作工厂的开工时间等应对增产。



“清肺汤DUSMOCK”于2014年9月上市。共有两种型号，12袋装的每盒不含税1500日元（约合人民币89.2元），24袋装的每盒不含税2700日元（约合人民币160.5元）。



报道指，2016年4～9月的购买者中约20%是外国人。在中国遭遇严重空气污染等背景下，作为细颗粒物“PM2.5”的对策商品，“清肺汤DUSMOCK”成为中国游客大量采购的对象。



为了获取中国游客的需求，小林制药还将在门店进行大力促销，面向1月底的春节制作专用的店面促销海报。海报上贴着因PM2.5而变得灰蒙蒙的天空照片，并用中文写着“适合空气污染”。



2016年4～9月DUSMOCK的销售额为4.3亿日元（按出货量计算），同比增长约40%。其中，面向访日外国游客的销售额约为7400万日元，同比增长28％。