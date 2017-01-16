新加坡等亚细安五国企业集中入驻中新天津生态城

（联合早报网讯）亚细安（中国称东盟）天津生态城商业中心商家入驻签约仪式今天（16日）在天津举行，来自新加坡、文莱、马来西亚、印度尼西亚和泰国等亚细安五个国家的企业集体入驻中新天津生态城。

据中新社报道，中国—东盟中心贸易投资部主任李元在签约仪式上表示，中国已连续七年成为亚细安第一大贸易伙伴，亚细安连续五年成为中国第三大贸易伙伴，亚细安是中国第四大出口市场和第二大进口来源地。建立亚细安天津生态城商业中心，旨在推进中国—亚细安在商业、美食、文化、旅游等领域的务实合作，繁荣区域商业业态。

当日，亚细安天津生态城商业中心与亚细安绿市电商签署亚细安特色商品集市项目；与文莱达鲁萨兰国旅游协会、马来西亚砂捞越企业家协会、印度尼西亚加里曼丹BORDERS企业家协会、马来西亚沙巴州科技企业家协会，共同签署亚细安旅游文化发布中心项目。

此外，亚细安天津生态城商业中心还与新加坡CNY控股有限公司签署东南亚风情餐厅项目；与泰国绿谷国际有限公司签署东南亚特色主题酒店项目；与马来西亚威视科技有限公司及婆罗洲大数据服务平台签署婆罗洲儿童探险乐园项目。

中国—东盟中心提供数字显示，2016年1月至11月，中国—亚细安双边贸易额达4050亿美元，双向累计投资约1700亿美元。目前，每周有2000多个航班往返于中国—亚细安之间。

作为中国与新加坡两国政府间的重大合作项目，中新天津生态城于2008年9月开工建设，计划10至15年建成。坐落于中新天津生态城的亚细安天津生态城商业中心，下设亚细安商品集散中心、亚细安生活体验馆以及亚细安文化旅游发布中心三大业态，预计今年5月开业。