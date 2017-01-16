中央同时批林郑月娥曾俊华辞职 特首选举将成竞赛场

（联合早报网讯）中国中央政府今天（16日）同一时间公布，接纳香港政务司司长林郑月娥与财政司司长曾俊华的请辞，意味着即将在今年3月举行的香港特区行政长官选举，有很大可能是这两人的竞赛。

林郑月娥随后宣布参选下一届行政长官。曾俊华则说，将在日内就参选作决定。

分析指出，曾俊华很大可能会宣布参选。一旦他加入战局，香港特首将首次出现两名司长争夺的场面，目前两人势均力敌，胜负难料。

中国国务院是在今天下午2点左右宣布，批准林郑月娥和曾俊华辞职，并根据香港行政长官梁振英的提名及建议，任命劳工福利局局长张建宗接任政务司司长、发展局局长陈茂波接任财政司司长。

获中央政府免去财政司司长职务的曾俊华发表书面声明称，感谢中央批准他的请辞，也衷心多谢中央历来对他的信任、鼓励和支持，让他有机会在不同岗位服务香港社会、服务香港市民，也可以为香港和国家的长远发展出一分力。

曾俊华在声明中说：“在休假期间，我就是否参加2017年行政长官选举这事，作了认真和详细的考虑。我将在日内举行记者招待会，公布我的决定。”

至于同一时间获中央免去政务司司长职务的林郑月娥，则在下午5点召开记者会，宣布参选下一任行政长官。

林郑月娥表示，行政长官作为香港首长，须依照基本法规定，对中央及香港特区政府负责，任重道远。香港回归近20年，“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针确保香港繁荣稳定，她愿意肩负重任，与港人同行再创新高峰。

她说：“我今日参加行政长官选举，因为我热爱这城市，我关心700多万人福祉，我愿意继续带领17万公务员服务市民，恳请大家支持我参选。”

林郑月娥认为，下届政府应该延续以人为本的民生工作，包括开拓更多土地，解决置业困难，以及推动创新及科技发展等。她希望透过公平公正的选举，成为下任行政长官。

早前，退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪已宣布参选2017年特首选举。随着中央同时接纳林郑、曾俊华请辞，意味着本届特首选举竞争激烈，或会有四位参选人角逐。

叶刘淑仪今天发表声明，表示欢迎有竞争的选举，期望各参选人透过向社会阐释政纲及施政理念，让香港有公平、公开、公正的行政长官选举。

声明说，叶刘淑仪及竞选办将继续积极约见不同界别、政党及组织，阐释政纲理念，争取支持。（戴庆成香港报道）