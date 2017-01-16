官媒增曝光率 为应勇当选上海市长造势

（联合早报网讯）上海进入地方“两会”（政协、人大会议）时间，官媒增加市委副书记兼常务副市长应勇的新闻曝光率，为其本周五高概率当选上海市长营造舆论氛围。

上海市人代会上星期天（15日）开幕，市长杨雄（64岁）作政府工作报告。

东方网、澎湃新闻当晚报道市领导参加区代表团审议工作报告新闻时，把应勇的新闻安排在市委书记韩正和人大主任殷一璀之后的显著页面位置。

澎湃和上海电视台上周五（13日）在关于上海自贸区的特稿与特写节目中，也只引述了韩正和应勇的讲话，市长杨雄没有出面点评。

60岁的应勇是法学硕士、国家二级大法官。现任中国国家主席习近平2002至2007年担任浙江省一把手期间，应勇担任过浙江省公安厅副厅长、省中共纪委副书记、省监察厅厅长，省高院院长，被视为能体现习近平执政思想和实践思路的“之江新军”之一。

2007年12月，应勇由浙江省高院院长任上调任上海高院党组书记、隔年1月兼任高院院长，2013年起任上海市委常委、组织部长，隔年任专职副书记，直到去年9月被任命为常务副市长。

应勇昨天下午参加奉贤区代表团审议时形容，“政府工作报告求真务实、催人奋进”。

他说，上海今年工作的主要任务是推进自贸区和科技创新中心建设两大国家战略，深化各项改革、扩大改革开放、促进创新驱动发展，要求“全市上下凝心聚力，努力实现奋斗目标”。

应勇说，上海要坚持稳中求进、进中提质，这个“质”就是发展质量、效益和优化结构，改善民生保障，提升城市社会治理能力和治理现代化水平，加强政府自身建设。

习近平去年末对上海自贸区下一阶段发展提出要求，沉寂好一阵子的上海自贸区再度被热议。

澎湃援引应勇强调，上海自贸区仅是浦东新区和上海的十分之一和五十分之一面积，却创造了浦东四分之三和上海市25%的生产总值，说明制度创新而非优惠政策是驱动经济长远发展的持续动力。（顾功垒上海报道）