睽违两年重新出发 台前行政院长江宜桦成立文教基金会

（联合早报网讯）睽违两年重新出发的台湾前行政院长江宜桦今天（16日）在“长风文教基金会”成立茶会上指出，台湾长期内耗，要改变目前“闷”的困境，唯有从社会文化着手，促成民间觉醒，因此该基金会要汇聚民间的力量，为台湾找出路，并协助年轻人与国际接轨。

学者出身的江宜桦原本仕途看好，但历经太阳花学运，2014年底为当时执政的国民党县市长败选辞职。他之后在美国哈佛和斯坦福大学担任访问学者，目前任教于香港城市大学。

他在会上被媒体询及自己是否重回政坛时表示，过去从政是蛮宝贵的经验，透过参选从政虽是服务社会的方式，却不是唯一的方式。他当初在卸任行政院长的告别演说中就提及，离开这个公共领域，会以更有创意的方式帮助社会，长风文教基金会于焉产生，希望能比在政府时做得更好。

长风文教基金会取名“长风”，意寓“乘长风破万里浪”，灵感来自唐朝诗人李白诗句“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，期待民间力量凝聚淬炼，形成沛然莫之能御的长风，突破一切险阻，带领台湾遨游沧海。

江宜桦表示，过去这两年他远在异乡，但台湾这块土地和朋友经常出现在他的脑海，“台湾长期内耗，让自己的视野越来越小，过去我们曾经非常有自信、企图心、敢于冒险，但每次看到台湾的消息，听到台湾朋友在谈论台湾的事，都让我很心疼，什么事都僵在那里，相互批评，对台湾未来的方向，每件事情都有得吵，无法心平气和去想怎么做对大家有利，因此，与其忧虑难过，不如卷起袖子来做事”。

他说，长风文教基金会不是他个人的舞台，而是一个平台，有一群人关心共同的事，同时透过这个平台召唤更多的人进来，带入更多正向的力量。

他也指出，他过去在政府担任公职，了解政府有职位的便利与权力可以决定某些事，但涉及台湾发展的关键，政府即使有权力也没办法解决问题，除非民间有所认知，否则即使有无数个反对党在监督，台湾还是像无头苍蝇一样吵来吵去，“唯有民间觉醒，不管哪个政党执政，才能让台湾更好，也唯有正面积极的力量才能突破困境”。

有鉴于许多年轻人感到未来前途茫茫，江宜桦表示，未来他们将举办演讲和生活营等活动，把他们的经验、资源和人脉传承给年轻人，并协助年轻人与国际接轨，让年轻人有发挥的舞台。（庄慧良台北报道）