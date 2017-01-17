维基百科将针灸定义为“伪科学” 网友炮轰

（联合早报网讯）日前，维基百科英文网站将中医针灸定义为“伪科学”，随后遭网友炮轰。事实上，拔罐等中医项目也曾受到质疑。

据新京报报道，英文维基百科“针灸”(Acupuncture)条目在描述时提及，传统中医理论和实践并非基于科学知识，而中医项目针灸就是伪科学。随后，“针灸现状基金会”及网友在网上发起请愿，要求纠正维基百科针灸介绍页面中的错误。请愿人群也包括分布在全球的中医师及曾接受过针灸治疗的人。

维基基金会的传播经理萨曼莎·莱恩在回应媒体采访时称，维基基金会是支持维基百科和其姐妹网站的非盈利性的机构，“一般不会撰写、编辑或是控制维基百科的内容”。

事实上，这并非中医项目首次受到“伪科学”质疑。以拔罐为例，因泳坛名将菲尔普斯等多名运动员将其作为放松肌肉、缓解伤痛的“秘密武器”后，拔罐“走红”里约。但拔罐疗法的科学性也一直备受质疑。美国癌症学会2016年曾发表声明称，“希望通过拔罐获得健康上的益处是没有科学道理的”。该协会还曾在2013年公开表示，“所有拔火罐成功治疗的报告都是传说。没有科学证据证实拔火罐能治疗癌症或者其他疾病。”

至于针灸、拔罐等项目受到质疑的原因，北京中医药大学东直门医院针灸科主任医师杜琳曾指出，部分疗法主要针对因疼痛影响活动但检查指标正常的患者，“疼痛主要是人体的主观感受，临床试验很难做。而且拔罐影响的是微循环，很难被现代医学检测到。”

值得注意的是，针灸等相关行业标准也在逐渐形成。2014年7月，18项针灸标准发布，其中包括6项国家标准、12项行业组织标准。国家中医药管理局政策与法规监督司司长桑滨生曾经透露，国家中医药管理局将制定《针灸临床研究管理规范》以及《针灸门诊国家标准》，规范针灸的基础研究、临床应用以及中医药服务。