中国27城启动重污染橙色以上预警

（联合早报网讯）中国环境保护部最新通报显示，截至目前，自14日开始的新一轮空气污染已有27个城市启动橙色以上重污染天气预警。督查发现，部分地方重污染天气应急措施落实不到位，仍有企业存在违法排放行为，部分“小散乱”企业集群环境影响严重。

据中新社报道，中国环境监测总站发布重污染过程提示显示，预计17日至18日，京津冀及周边区域中南部重污染过程持续。期间，天津、石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、唐山、沧州、廊坊、郑州、安阳、鹤壁、开封、新乡、濮阳、洛阳、焦作、三门峡、济南、淄博、枣庄、东营、济宁、泰安、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽、太原、大同、吕梁、晋中、临汾、运城、晋城等城市可能出现重度及以上污染，部分城市PM2.5浓度超过每立方米300微克。

据环保部通报，截至目前，河北省石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸市，山西省临汾市，山东省菏泽市，河南省鹤壁、郑州、安阳、濮阳、焦作、新乡等14个城市启动重污染天气红色预警；河北省唐山、沧州市，山西省太原、运城、阳泉市，山东省济南、淄博、枣庄、济宁、泰安、德州、聊城市，河南省商丘市等13个城市启动橙色预警。

环境保护部表示，各地积极开展重污染天气应对工作。河北省8个省级督导组驻市开展督查。山西省太原市进一步加大民用洁净焦炭生产、配送的工作力度，坚决杜绝原煤散烧；临汾市对水泥、铸造、钢铁、火电、焦化等企业实施停限产减排。山东省重污染天气应急工作小组办公室24小时应急调度，5个省级督查组开展督导检查。河南省各部门紧密联动，派出督察组加强督查问责，确保各项措施落实到位。

为做好重污染天气应对工作，环境保护部派出8个督查组对石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、临汾、菏泽、郑州、新乡、鹤壁、安阳、焦作、濮阳等地重污染天气应对情况进行督查。

环保部督查组发现，部分地方重污染天气应急措施落实不到位。部分企业污染源自动监控数据超标，未建脱硫脱硝设施。少数企业仍存在违法排放行为。部分“小散乱”企业集群环境影响严重。