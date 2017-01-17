澳门中学生踊跃报名大陆高校 共723名保送生

（联合早报网讯）中国教育部统筹、高等教育辅助办公室协调的“2017年中国普通高等学校联合招收澳门保送生”（保送生考试）已于1月16日结束，共有723名学生成功获得录取，创下历史新高。

据国际在线报道，中国教育部调整了今年大陆高校招收澳门保送生政策，除了大幅增加保送名额、保送高校数量、基本上全面开放所有专业外，还提供二次保送机会，凡参加首轮保送生考试未获录取的考生，以及未有参加保送生考试的澳门应届高中毕业生均可报名参加，从而让澳门应届高中毕业生有更充足机会入读大陆优质大学。

报道称，澳门中学积极响应，学生踊跃报名，澳门38所中学推荐813名应届高中毕业生参加，其中参加首轮保送生考试的学生有710人，而参加“征集志愿计划”（即参加二次保送生考试）的学生有171人，当中两轮考试均参加的学生为68人。高等教育辅助办公室已于日前公布了首批录取名单，第二批录取名单将于1月17日上传至高教办网页（www.gaes.gov.mo）供考生查阅。

今年共有723名学生成功获录取，创下历史新高。据统计，在获录取的学生当中，学生报名的前三个大陆地区分别为广东、北京和湖北，热门报考专业前五位依次为临床医学、师范、工商管理、药学、经济学类。录取人数超过招生名额的高校有北京大学、中央音乐学院、南开大学、武汉大学、中山大学、浙江大学、华中科技大学、华中师范大学、中南大学、南方医科大学、西南大学等11所高校。