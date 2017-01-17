洪秀柱：顾立雄反悔拖延 党工如何过年

（联合早报网讯）国民党主席洪秀柱访美抵达芝加哥，她对侨胞表示，不当党产委员会主委顾立雄言而无信，反悔了，要延后开会，“这样一拖，党工们这个年怎么过？”

台湾中央社报道，洪秀柱于美西时间16日自旧金山飞往芝加哥，50多位侨胞至机场接机；随后前往餐厅与芝加哥近600位侨胞进行晚宴及座谈。

有侨胞对目前台湾社会分裂情况表示忧心，洪秀柱说，台湾现在不管平日或假日，都有许多民众因为不同议题走上街头发出怒吼，但民进党政府一意孤行，根本不在乎人民。

她说，赴美前几天，收到行管会同仁讯息，表示已与不当党产处理委员会沟通，希望解冻部分资金，让国民党能在过年前履行法定义务，而当时党产会也承诺，将依据法院裁定结果，过年前会召开委员会予以解冻。

洪秀柱说，昨天她又收到顾立雄言而无信的讯息，“反悔、不开会了”，把时间往后拖，顾立雄这样一拖，党工们这个年怎么过？党产会为了斗争，不顾劳工生计，无视劳工权益。

她表示，蔡政府上任后说要谦卑，说自己是最会沟通的政府，实际上谦卑了吗？沟通了吗？国民党不会坐视民进党蛮横，希望侨界能够持续关心台湾政治，并给予国民党支持与鼓励，让国民党能发挥最强力的监督作用。

洪秀柱预计在芝加哥停留一晚，明天启程前往休士顿，继续向侨胞们表达感谢与募款行程。