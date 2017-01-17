贵州凯里出台操办酒席新规：复婚、再婚，不得办酒

（联合早报网讯）1月16日，记者从贵州凯里市委办公室获悉，该市“两办”于日前印发了《凯里市规范操办酒席行为实施办法（试行）》的通知，重新对婚丧操办酒席范围、规模和申报程序进行了修改。

据澎湃新闻报道，其中，复婚、再婚不得操办酒席，一事多办、一事多地办等情况也属违规操办酒席行为。

《办法》规定的办酒范围：

除结婚酒、丧葬酒外的其它一切酒席一律视为违规酒席；结婚酒席操办须是本人或其子女或本人有法定抚养权的人员初婚，复婚不准操办酒席，再婚除初婚方外，另一方不得操办；

丧葬酒席操办须是本人的配偶、父母、岳父母（由本人赡养的岳父母）、子女或由本人多年直接负责赡养的鳏寡孤独亲人的丧事；

严禁一事多办、一事多地办，或化整为零、分散办酒，同一酒席只设一个礼金登记薄，离异父母为子女操办酒席的只能由一方在一地承办；

操办婚嫁酒席时，非酒席操办当事人，一律不准以电话、信息、传话通知等方式邀请他人吃酒，违规视同违规操办酒席。

在办酒审批程序上也有新规定：

国家公职人员操办婚嫁酒：须由办酒家庭中职务最高的党员干部申报，事前填写《凯里市干部职工操办婚嫁酒申报表》，报纪委备案；

群众操办婚嫁酒：须填写《凯里市村（居、社区）群众操办婚嫁酒申报表》，报镇（街道）社会事务办备案。

此外，操办丧葬酒还实行事后报备制度，以共同办酒家庭中有党员干部的分户家庭为单位，由家庭中职务最高的人员在丧事后的10日内书面向所在党委（党组）和有干部管辖权的纪委（工委）报备操办丧事的基本情况。