年关将至 大陆客赴港扫年货挤爆口岸

（联合早报网讯）年关将至，香港和深圳的各大关口和商业街区年味日见浓厚，连日来赴港大军经常出现集中爆棚的场面，当中不仅有庞大的大陆年货採购团，更有大批学生出境游团体，不少家长带着放假的小孩经香港机场搭乘航班出国游。深圳皇岗边检透露，近四天来赴港澳旅行团近1.7万个，单单福田口岸出入境旅客就超86万人次，日均21.6万人次。

香港文汇报报道，距离鸡年春节不到10天时间，连日来香港和深圳各大关口人流量较平时骤增，从关口回来的大陆携带的货品和手拉车等较平日更多，被“挤爆”的不仅仅是关口，在香港沙田和旺角等商业街区，也挤满了大陆年货团。上週末，记者在沙田附近几家购物店看到，很多结账处都排起了人龙。

随着春节日益临近，大陆居民赴港澳购物游、亲子游、公司年会组团游等多种旅客出游形式也陆续出现，预计皇岗、福田口岸将持续迎来出入境客流高峰。皇岗边检透露，仅1月13日至16日，经两个口岸出入境人员逾130万人次，日均32.3万人次。

皇岗边检透露，上週末除了涌现大批大陆年货团，还有不少是学生出境游团体。旅客当中，有不少是父母带着刚刚放寒假的小孩，经香港机场搭乘航班出国游，目的地多为泰国、新加坡、马来西亚和韩国等地。