中国或将今年经济增长目标调降至6.5％

（联合早报网讯）中国据称将把2017年经济增长目标从去年的6.5％至7％调降至6.5％左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。

据路透社引述四位知情的消息人士报道，中国高层领导人在去年12月的中央经济工作会议上认可了这一目标。身为政策顾问的其中一位消息人士透露：“目标为增长6.5％左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的。”

消息人士也称，政策刺激措施已经引起高层领导人对较高债务水平以及房地产过热的担忧，如果问题不解决，可能威胁到金融稳定。

消息人士表示，中国央行近期宣布的“稳健中性”的立场，预计会引导市场利率上升，从而在一定程度上约束过于宽松的信贷条件，这也会提振疲软的人民币。

据另一位消息人士披露：“他们更加重视控制风险，货币政策可能会更紧一点。”但该消息人士认为，这一变化属于今年秋季中共十九大会议之前的“微调”。“他们渴望在十九大召开之前保持经济增长稳定。”

中国领导层已经承诺今年进一步遏制资产泡沫，把防范金融风险放在更重要的位置，同时保持经济的稳健增长。

统计显示，从2016年至2020年，中国经济年增速需要达到至少6.5％，才能实现到2020年国内生产总值和人均国民收入较2010年翻番的目标。

至于去年的经济表现，消息人士透露，去年经济增速估计为6.7％。

另一方面，国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》调整了中国经济增速的预测。《第一财经日报》昨天报道，与去年10月的预测相比，这次IMF大幅上调中国2017年经济增速预期至6.5％，幅度为0.3个百分点，2018年则维持6％不变。