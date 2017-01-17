发表辱骂开国领袖言论 石家庄广电局副局长被免职处分

（联合早报网讯）河北省石家庄市文化广电新闻出版局昨天宣布，该局副局长左春和在网上实名认证的微博发表错误言论，严重违反政治纪律，决定免去左春和的副局长职务，给予左春和行政记大过处分，责令左春和做出深刻检查。

据了解，左春和的“错误言论”主要是辱骂中共开国领袖毛泽东以及影射中共政权。左春和也是本月继山东省政协常委、山东建筑大学教授邓相超、河南省漯河电视台工作人员刘勇被查处后，又一名体制内人员因“辱毛反党”言论遭处分。

失去石家庄市文化广电新闻出版局副局长的职位后，左春和仍担任中国民主同盟（民盟）河北省委社会与法制委员会副主任、河北省人大代表。他还曾是中共石家庄市委党校、石家庄行政学院、石家庄市社会主义学院的兼职教授，不过上述单位昨天发布消息，宣布它们2015年已经与左春和解聘，左春和不再是它们的兼职教授。

近期以来，一些活跃在互联网上的“拥毛派”网民将邓相超、左春和等“自由派公知”视为“反党辱毛砸锅（吃共产党的饭、砸共产党的锅）”的典型，除了在网络上围攻这些公知的“反动言论”外，“拥毛派”网民还积极呼吁官方和这些人所在的单位追究他们的责任。

在邓相超本月初被免去山东省政协常委职务，并被山东建筑大学“依法依规办理退休手续”后，左春和成为一些“拥毛派”网民要求官方查处的新目标。

1月10日开始，一篇题为“反党辱毛的副局长左春和，下一个该轮到你了！”的文章在网上迅速流传。这篇文章通过截图，历数左春和种种“反党辱毛”的证据。还有人在石家庄闹市区打出“左春和滚出人大政协”的横幅，给有关部门施压。

文章引用的截图显示，左春和在个人微博上曾将民众在毛泽东诞辰日祭拜毛泽东称为“世界最大的邪教活动”“万人拜魔”；左春和个人微博还转发过“爱国，就是爱自己生活的这片土地，而不是爱这片土地的统治者”“爱国，就是要让这个国家走向民主，而不是走向专制”等文字。

北京分析人士指出，邓相超、左春和等体制内人士因“辱毛”言论遭查处，当然和一些左派网民的施压行动有关系。但更重要的是，随着官方持续加强政治纪律、政治规矩教育，规范网上网下的“敏感言论”，体制内外人士涉及政治的言论空间都难免受到压缩。换句话说，左春和这些“自由派公知”的言论天地将继续收窄。（于泽远北京报道）