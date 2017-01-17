杨雄今天请辞 应勇预计周五选为上海市长

（联合早报网讯）上海市长杨雄今天请辞市长职务，中共上海市委副书记、常务副市长应勇预计将于本周五（20日）当选为新一届上海市长。

上海市十四届人大五次会议今天下午举行第二次全体会议，表决通过关于接受杨雄辞去上海市市长职务请求的决定。

官方没有说明杨雄请辞的原因，但这个消息来得并不意外。64岁的杨雄卸下上海市长职务后，坊间盛传他将到全国人大任职。

上海早于去年下半年安排新市长的交接工作。

去年9月，应勇被正式任命为上海市副市长，之后出任常务副市长，分管发展与改革、财税、监察、编制、人口综合管理、统计、能源建设、口岸、建议提案办理、政务公开等领域，协助杨雄主持市政府工作。

中国国家主席习近平去年底给上海自贸区作出“大胆试、大胆闯、自主改”的九字指示后，上海媒体上周在总结自贸区三年建设成果的特写中，只引述韩正和应勇的讲话，却没有杨雄的点评。

上周末上海地方“两会”（政协、人大会议）开幕，杨雄上星期日（15日）宣读他市长任内的最后一份政府工作报告，结束后，杨雄向全场鞠躬，回到座位后应勇与他有短暂交流。会后，韩正主动与杨雄握手。

上海官媒当晚把应勇参加区代表团审议政府报告的新闻，直接安排在市委书记韩正和人大主任殷一璀之后的显著页面位置。

应勇今年60岁，是法学硕士、国家二级大法官，仕途始于家乡浙江省，长年在政法委系统任职。

中国国家主席习近平2002至2007年担任浙江省委书记期间，应勇先后出任浙江省公安厅副厅长、省纪委副书记、省监察厅厅长、浙江省高级人民法院院长兼党组书记，并被视为习近平执政思想和实践思路的“之江新军”主力成员。

2007年习近平出任上海市委书记，应勇同年由浙江省调往上海，出任上海市高级人民法院院长、党组书记。

2012年11月中共十八大之后，应勇晋升步伐加快，2013年起任上海市委常委、组织部长；2014年起任专职市委副书记。（顾功垒上海报道）