辽宁官方首次公开确认经济数据曾造假

（联合早报网讯）辽宁省十二届人大八次会议17日在辽宁人民会堂举行，该省政府工作报告首次对外确认，辽宁省所辖市、县在2011年至2014年存在财政数据造假问题，指出在2011年至2014年“官出数字、数字出官”，导致经济数据被注入水分。

香港中通社引述人民日报17日报道，2015年辽宁财政收入增幅出现两位数的下降。对此，辽宁省省长陈求发在政府工作报告中解释：“我们顶着面子上难看的压力，认真地挤压水分，2015年夯实了财政数据，2016年以来努力夯实其他经济数据。”

该省政府工作报告指出，去年辽宁克服重重困难，一般预算收入实现2199亿元（人民币，下同，约454.3亿新元），同比增长3.4%，超额完成目标。陈求发在政府工作报告中指出：2016年，辽宁省地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、出口额等指标未能完成预期目标，这里固然有“三期叠加”的影响和主观努力不够等因素，但主要原因是过去一个时期，经济发展思路一度背离中央的决策部署，背离党的实事求是思想路线，“官出数字、数字出官”，导致经济数据含有水分。

报告援引中国国家审计署去年的一份文件：“辽宁省所辖市、县财政普遍存在数据造假行为，且呈现持续时间长、涉及面广、手段多样等特点。虚增金额和比例从2011-2014年呈逐年上升趋势。财政数据造假问题不但影响中央对辽宁省经济形势的判断和决策，还影响到中央对辽宁省转移支付规模，降低了市县政府的可用财力和民生保障能力。该省除财政数据外，其他经济数据也存在不实的问题。”

据悉，辽宁省所辖市县虚增最高的年份是2014年，虚增比例高达23%。