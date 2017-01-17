曾俊华将宣布参选特首 竞选团队也亮相

（联合早报网讯）虽然最新民调显示，“薯片叔叔”曾俊华民意支持度比“奶妈”林郑月娥高，但香港特首梁振英力挺林郑，赞扬她“有担当、有能力”。另一参选人叶刘淑仪则哽咽地反问：“难道可以说我没有担当？”

已获北京批准请辞的曾俊华，后日将宣布参选特首，其竞选团队也将亮相，包括前高官黎高颖怡、李淑仪等，令特首战戏码变成“薯片叔叔大战奶妈”，或网民戏称的“双司疯语中”（灵感得自香港九十年代金曲《相思风雨中》）。

林郑月娥今早与前立法会主席曾钰成等曾共事者会面，介绍参选理念。曾钰成会后透露，没获对方邀请加入将来的管治团队，而他乐意将来与林郑再会面。他也说，现阶段没计划参选，但不排除改变。

政界传闻，港区中国全国人大常委范徐丽泰及前立法会工业界议员林大辉，有意加入林郑班底，并出任其竞选主席团成员；叶刘也证实，本来支持她的前海洋公园主席盛智文，已转投林郑阵营。

now新闻台独家委托岭南大学就特首选举进行第四次民调显示，林郑正式辞职后，支持度维持两成左右，而曾俊华上升5个百分点至30%，两人差距拉阔。

但过半数受访港人相信，林郑最终将当选。民调还显示，近六成港人不接受北京表态支持个别人选。另外，最不受支持的特首人选仍是叶刘，但不支持度跌至三成，反观林郑的不支持度则急升至20.3%。

岭大公共管治研究部主任李彭广认为，港人明白须得到北京支持才可成为特首，这是一个政治现实。但与此同时，“阿爷撑你”（北京支持你）会成为负面因素，即使当选者很有能力，反对者也将反对到底。

因此他认为，如果北京在选举上维系公平竞争环境，会比较适合香港的情况，会有助于新一届特区政府推展工作。

民主党的调查也显示，当受访港人被问到如果明天是行政长官选举会投票给谁时，32%支持曾俊华，24%投给林郑月娥，15%选择曾钰成。

民主党立法会议员尹兆坚指出，虽然泛民的325张选委票可起一定作用，但至今仍没有参选人接触民主党要求提名。

身兼港区中国全国人大代表的新民党副主席田北辰在电台节目上说，近期听到不少声音指出，特首选举由“无形之手”逐渐变成“有形之手”，似乎想“力谷”（全力挺）一位参选人，筛走其他人，情况有点“走样”。

当被问到是否有人叫他投票支持林郑时，田北辰未有明言，只说“对事不对人”，只透露日前曾被人“拉票”。

他认同，“北京属意人选”是建制派选委的“强烈参考因素”，而且北京一直提出，希望于第一轮投票就选出有高度认受性的人。但他质疑，这样是否行之有效，其实可以在第二轮投票才集中于北京属意人选。

按港府选举安排，1194名选委于3月26日早上投票，候选人取到601票便当选，若没人取到足够票数，同日下午举行第二轮投票，由首轮最高得票的两人竞逐，取到601票者当选，如没人够票便告流选。港府要在流选后42日再举行投票。

“按目前情况，建制派的出选人数可能很少，不排除只得一人，但这会对香港造成很大冲击。”田北辰坦言，北京不应太早表态，若没有让人心服口服的公平竞争，最终只会换来撕裂。

对于叶刘声称处于“弱势”，他认为很可惜，又称赞叶刘是最坦率的参选人，而他无论如何将在首轮投票投给叶刘，第二轮才会考虑其他参选人。

林郑自上月宣布“不得不重新考虑参选特首”后，立即成为特首战大热门，对她的攻击也接踵而来。最大的攻击，就是批评她将成为“梁振英2.0”，延续梁的政治路线。

林郑在参选记者会上与梁振英划清界线，强调良好管治不但要有良好政策，也需公众参与、法治精神、社会共识和适当切时的回应。她同时明言将向问责班子“注入新血”，在在显示与梁振英的分别。

林郑不但没有承袭梁的竞选班底，反而刻意保持距离，班底包括了被视为梁振英“政敌”的夏佳理、范徐丽泰以及林大辉，目的就是建立“香港营”。她还吸纳论政团体“三十会”多名成员，跟曾俊华抢夺港青精英阵地。

不过，从二人近年得到的昵称就可看到，港青看来比较接受曾俊华，给予较可爱的“薯片叔叔”称号；相反的，林郑当年为了“保护”多名办事不力的局长而多次出面解围，得到“奶妈”称号，则是贬义居多。

近年西方民主选举均出现“反精英”潮流，但香港特首选举不是“一人一票”的普选，因此，“反精英”情绪未必会发挥影响，关键还是北京的取态。（易锐民香港报道）