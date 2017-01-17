习近平高举全球化大旗 德国吁将对抗贸易保护主义付诸行动

（联合早报网讯）中国国家主席习近平高举全球化大旗出席达沃斯世界经济论坛，但德国驻华大使昨天批评，在华德国企业仍面临重重市场障碍、须成立合资公司并把技术转移给中国合作伙伴等，这都是贸易保护主义的表现。德方呼吁，中国应言行一致，将对抗贸易保护主义的政治信号付诸于行动。

受访中国学者称，中国仍是对外投资和引进外资的大国，一些贸易措施只是为了加强对华投资的“管理”，不是反全球化的表现。

习近平今天（17日）出席世界经济论坛并发表主旨演讲，成为第一位出席此高端经济论坛的中国国家主席。舆论认为，欧美目前冒起贸易保护主义，给了中国很好的机会从西方手中接过自由贸易的大旗。

德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）昨天在德国大使馆网站上发表声明说，世界需要清晰的政治信号和强大的政治领导力来应对反全球化的挑战，但更重要的是，各国也须付出实际行动，证明持续开放市场的口号并不只是空话。

柯慕贤认为，中国的一些经贸政策实际上与全球化相悖。

他说，过去几十年来，要进入中国市场的外资企业都必须和中国伙伴成立合资公司，而这一般都是为了向中资企业，尤其是国企，转移外国技术。他指出，这样的做法至今仍未取消，中国近期甚至大规模收紧了新能源汽车领域的技术转移条例，这将影响德国对华制造业的投资。

此外，中国国家食药监总局去年底出台新规定，要求包括境外企业在内的公司，在申请婴幼儿奶粉配方注册时，需提交产品配方等多项涉及知识产权的证明材料。

柯慕贤说：“外国企业被迫向监管当局提交公司最高级别的商业机密，而监管部门却和这些企业的本地竞争对手有着密切的合作关系。”

他说，中国领导人常大谈要继续开放外国投资进入中国市场、确保中德企业都能得到平等待遇，并且也将保护知识产权，“但很多企业告诉我们，他们在这些领域所面对的困难其实加大了。看来，给予平等待遇的政治保证，最后还是敌不过保护主义的趋向”。

柯慕贤表示，德国愿同中国密切合作，打击保护主义及民粹趋势。

他呼吁，中国和欧盟应尽早完成双边投资协定谈判，并以此为基础，推动自贸协定的谈判。

中国人民大学国际关系教授王义桅接受《联合早报》访问时解释，中国虽然对资本流动实行了一些管制，但这都是从经济安全的角度出发，是对经贸交流加强“管理”，不算是反全球化。

实际上，中国政府正逐步对外开放市场。据新华社昨天报道，中国国务院日前印发了对外开放积极利用外资的通知，强调要放宽服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制，支持外资以特许经营方式参与基础设施建设。

通知也明确，要进一步创造公平竞争环境，各地各部门不得擅自增加对外资企业的限制，应按照统一标准审核外资企业业务牌照和资质申请。政府采购外资企业产品也需平等对待，“严格保护外资企业知识产权”。

王义桅说：“中国一直都在对外开放，目前中国还是对外投资和吸引外资的大国，对世界贸易增长作出了贡献。但银行、保险业等敏感领域，每个国家都有自身考量，是不会轻易开放外国投资的。”

王义桅认为，全球化并不表示经贸的完全自由流动，而是要制定规则、加强管理，包括制定负面清单等，以确保取得互惠互利的结果。（林子恒北京报道）