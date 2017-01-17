巴曙松：中国大陆在网络支付方面发展非常领先

（联合早报网讯）香港交易所首席中国经济学家巴曙松17日在亚洲金融论坛上表示，中国的网络支付已经成为金融科技领域发展最为成熟的行业，并为金融科技未来广泛应用于各行业提供了一个场景介入基础，在这一点上大陆发展非常领先。在中国大陆的城市可以很长时间，比如几天，甚至几个星期不带现金，但在香港这方面就有所欠缺。

据中新社报道，当日，亚洲金融论坛举行了一场名为“金融科技的未来：跨界、融合、重塑”的专题及行业领域工作坊，除巴曙松外，多位业界代表也就金融科技的发展和监管发表了看法。

大数金融创始人兼CEO柳博表示，整个行业的发展和监管水平有极大的关系。在过去的一二十年里，中国的监管机构对于传统金融机构的监管逐渐摸索出了一套成熟的办法，监管总体而言是有效的。但是随着一大批金融科技的创新，不仅是中国，即使是在世界范围内对它的监管也仍然处在摸索的阶段，对监管者而言是一个挑战。

柳博认为，监管者应该快速地理解这些新的技术，理解这些技术会给行业带来的正面和负面影响，只有真正进入到金融科技的世界里，才能够了解这里面的事情。

普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人张立钧表示，创新和监管或者风控是永恒的话题，永远是一个硬币的两面。随着金融科技的发展，监管要跟上，有几个方面，包括监管的理念、监管的手段和监管的方式。

对于互联网金融和金融科技的差别，平安普惠副总裁倪荣庆表示，互联网金融更加注重基本的实现方式，原来主要靠线下的金融服务，现在主要依靠网络来实现；而金融科技，更多的是从内在实现技术手段的更新，完全是换代式的新思维和新方法，会掀起很大的业务变革。