中国自主研制货运太空船天舟一号出厂

（联合早报网讯）中国大陆自主研制的首个货运太空船“天舟一号”近日通过出厂评审。计划4月由长征七号运载火箭发射，随后与天宫二号交会对接，并在太空为天宫二号加油。

联合新闻网引述新华社报道指，货运太空船天舟一号是中国自主研制的全新的飞行器，主要承担为太空实验室运送消耗物品、推进剂、维修设备、维修器材和试验载荷设备等任务，并且运送一些太空站废弃物。

报导说，天舟一号货运太空船为全密封货运太空船，起飞品质13吨，物资运输能力6吨，採用两舱构型，计划2017年4月在海南文昌发射场由长征七号运载火箭发射。

中国工程院院士戚发轫说，现在所使用的太空船受运载能力限制，一次只能运送3名太空人和300公斤物品。但太空人要长期在太空站工作生活，就必须储备大量的食物、水、氧气和备品，要能够把几吨的货物送上去。

货运太空船就负责输送任务。报导说，货运太空船是载人太空站工程的重要组成部分，主要任务是为太空站或太空实验室补加推进剂和运输货物，并将太空站废弃物带回大气层烧毁。

按计划，中国未来将用长征五号大推力运载火箭发射太空站核心舱。到2020年，将建成由核心舱、实验舱、节点舱、载人太空船和货运太空船组成的总重80吨的太空站。

报导说，到2024年由美国和俄罗斯等国家主导的国际太空站退役后，中国可能成为全球唯一拥有太空站的国家。