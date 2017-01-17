（联合早报网讯）中国进入H7N9禽流感高发期，广东、湖南、江西等地均发现了H7N9流感的确诊病例。广东省卫生和计划生育委员会今天通报称，截至今早10时，广东今年共报告人感染H7N9病例11例，死亡两例。

据南方网报道，已报告的H7N9病例分布于珠三角多市，其中佛山三例、广州两例、中山、肇庆、梅州、东莞、清远及顺德各一例。广东省卫计委称，已组织卫生、农业、气象等多部门专家进行研判预测，认为当前广东已进入H7N9疫情高发期，且今年H7N9流感发病水平高于去年，并有可能出现感染其他亚型流感的病例，不过，这些疫情仍呈现散发特点，总体而言可防可控。

湖南省疾控中心今天也发布信息称，截至16日午夜12时，湖南全省2017年共报告人感染H7N9病例八例，死亡三例。

冬春季节是禽流感的高发期，自去年12月起，中国部分地区H7N9疫情已呈现上升态势。国家卫计委公布数据显示，12月全国人感染H7N9禽流感已达106例，死亡20人，而在11月，全国人感染H7N9禽流感仅六例，无人死亡。

中国疾控中心风险评估认为，目前中国已进入H7N9疫情高发季节，疫情总体特点未发生改变，不排除在南方部分地区，病例持续出现等情况。

入冬以来，贵州、湖北、湖南、江西、安徽、上海、山东、广东以及香港、澳门都出现了人感染H7N9禽流感的确诊病例。

在禽流感高发的广东，多市分别采取了防控措施，以降低市民感染风险。活禽依然是H7N9禽流感的传染源之一，从1月至3月，广州每月自16日起连续三天对全市禽类批发市场和农贸肉菜市场禽类交易区休市，在今年报告病例数最多的佛山，则自16日起连续休市10天。

广东省疾控传染病预防控制所所长、首席专家何剑锋认为，如果休市措施能够严格执行，感染风险保守估计能降低50%以上。以去年广东数据为例，自政府实行休市措施后，限制区报告的病例大幅减少，占比从往年的64%减少到12%。

（曾实 广州报道）