台湾前副防长林中斌：两岸和平统一可能性绝对存在

（联合早报网讯）中国大陆官媒《环球时报》刊出台湾前国防部副部长林中斌专访，林中斌在访问中表示，解放军不见血的“点穴战”能让台湾指挥系统瘫痪，台湾非常难抵挡，“台湾自己也承认，只是48小时或72小时时间的不同”。但他也认为，和平统一可能性绝对存在，只是时候未到。

《环球时报》17日刊登这篇专访。报道汇中形容林中斌是“岛内为数不多的解放军研究专家，对两岸及国际事务有独到见解，曾准确预测1996年的台海危机和多次美国大选结果”。

对于大陆武统论近期为何高涨，林中斌认为，“两岸问题基本上是各自内部问题在虚拟台海上空的交集碰撞。目前对大陆来说最主要的工作是十九大，加上经济改革遇到瓶颈，如果成功当然不得了，会是很大的突破，但如果有困难，就很费事。至于台湾方面，蔡英文当选后，我发现一向支持民进党的《自由时报》出现越来越多批评她的文章。一些关于她重要讲话的报道，在《中国时报》出现得比《自由时报》醒目，该现象在“5·20”之前就已经开始。你晓得，铁杆‘台独’分子和深绿对蔡英文的印象是后来才入党的‘外人’，所以很多对大陆的反弹来自他们。”

林中斌看好两岸和平统一，一是人民对蔡英文总统的不满意程度已超过满意程度。二是国际关系的制约，美国政治恶斗，保护台湾心有余而力不足。台湾内部对于统一的想法处于转变中，民进党执政后，中间选民与部分民进党支持者开始失望。“说不定跟大陆统一还好一点”，这种言论在台湾不时出现，但不是公开场合。

至于大陆会在什么条件下对台湾使用武力？林中斌认为，如果大陆内部稳定的话，不会用武力，当然武吓是有可能的，前提是“没有硝烟，不见血”。大陆真正用武的可能性很低，现在的气氛好像山雨欲来，但“那是表象”。他也认为，中国崛起势不可挡，将来100年是中国的世纪。大陆对台用武和不用武，差别在哪儿？如果用武的话，“中国世代”持续100年；不用武，中国将来不得了，两三百年的盛世。

针对有专家认为大陆攻下台湾的时间以小时计，台湾能抵挡多久？美国又会怎么做？林中斌指出，回到毛泽东所说“打台湾的先决条件，一是空优，一是内应”，换成今天，空优已无必要，而是他于1999年提出对解放军的观察“点穴战”，即“点其要穴瘫痪其全身”。网络作战、电子作战和电磁脉冲等，都是不见血的，让台湾指挥系统瘫痪，中国大陆已有此能力。对台湾而言抵挡非常困难，台湾自己也承认，只是48小时或72小时时间的不同。至于“内应”，则是耕耘已久，布点已成。所以真动手的话，不见得要流血。

林中斌认为，至于美国，绝对不可能像1996年那样派来两艘航母。自上次台海危机之后，中国大陆急起直追，针对美国航母战斗群发展出所谓撒手锏，简单讲有好几个工具：一是“东风21D”，可以打军舰，而且越来越精准；二是从潜艇可以发射的巡航导弹，是对付美国航母和周围舰艇的。另外中国从俄罗斯买的“现代”级驱逐舰上有“日炙”导弹，也是打船的。“讲句不好听的话，当然美国也不愿意听，他们到时候考虑再三后就会放弃，甚至不必考虑已知其不可为”。

对于两岸局势，林中斌指出，大陆采取军机绕台及辽宁号航母编队通过台湾海峡等一行动，主要的是对主张台独的人施压，未来这些军事行动将会成为常态。

他表示，所谓“2020年统一台湾”的说法太过简化，中共十九大后，两岸会有新的局面，大陆领导人会对台湾有更多时间和方法，台湾也会反省从2016年开始的这条路走得通顺吗？也就是说台湾走它的“学习曲线”需要时间，是否该有新的想法了？那时双方有交集的可能性大为增加。不一定要2020年，他相信从2018年开始这种可能性就会增加，全程的发展也不会完成于2020年。