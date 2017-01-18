全球政府信任度调查 中国位居第一

（联合早报网讯）爱德曼公关公司（Edelman global public relations）16日发布2017年度“爱德曼信任度晴雨表”报告，对全球3.3万名民众的调查显示，中国受访者对政府的信任度最高，达76%。法国与意大利成为全球政府信任度最低的国家。

环球时报报道，报告认为，造成这种情况的原因包括移民问题、全球化和社会价值被侵蚀，“对体制缺乏信任加上深层的社会恐惧，导致类似法国、意大利、南非、美国和墨西哥这样的国家正在选出或走向民粹主义候选人”。

这是爱德曼公司第17次发布年度信任度调查。本次调查于2016年10月13日至11月16日进行，包含28个国家和地区，每个地区的受访者都包括若干名18岁以上的“普通大众”，以及“有识公众”。其中美国和中国的受访“有识公众”为500名，其他国家和地区为200名。报告称，“有识公众”的标准是：年龄在25-64岁之间、受过大学教育、家庭收入在所处年龄段中位列前茅、每周至少要阅读或观看几次新闻、关注公共政策话题等。受访者被要求对本国政府、企业、媒体和非政府组织(NGO)4个方面的信任度进行评价。

调查显示，在所有被调查国家中，印度人对本国在上述4个方面的总体信任度最高(72%)，使印度成为信任度最高的国家，印尼(69%)排名第二，中国(67%)排名第三。其中，在对本国政府的信任度调查中，76%的中国人对政府表示信任，位列第一，印度和阿联酋以75%并列第二。此外，中国受访者对媒体、企业和非政府组织的信任度分别为65%、67%和61%。在2016年的调查中，中国曾被评为信任度最高的国家。

“全球信任爆裂”是爱德曼公司今年报告的主题。报告称，被调查的28个国家和地区中，21个的信任度今年都出现不同程度的下降。全球的平均信任度水平从2016年的50%下跌至今年的47%。报告还显示，17个国家和地区民众对媒体的信任度达到历史低点，14个国家和地区对政府的信任度下跌，企业也处于“不信任的边缘”，民众对NGO的信任也在下降。

爱德曼全球总裁兼首席执行官爱德曼表示，全球信任危机始于2008年的经济衰退，所产生的影响广泛而深刻。接受调查的法国民众中，72%的人表示国家的制度体系令他们失望。