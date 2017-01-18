台湾军公教抗议年金改革 绿营酸：看你绝食到几时

（联合早报网讯）台湾年金改革委员会原订将在本周末（21日）在台北国际会议中心举行年金改革全国国是会议，传出可能改到中研院，17日晚间又临时改到台总统府内举行，对于国是会议地点一变再变，为了要抗议蔡政府的年金改革，监督年金改革行动联盟已经在立法院大门口绝食一天一夜。对于军公教劳团体上街绝食抗议年金改革，民进党高雄市党部执行长郑秉源在脸书（Facebook）发文讽刺其绝食行为，引发网友热议。

台湾联合新闻网报道，由军公教劳团体所组成的监督年金改革联盟，去年开始就因年金改革议题不断发动抗争，而从昨天开始，监督年金改革联盟发动接力绝食行动，并将会持续到本周末的年金改革国是会议。对于军公教不断抗议蔡政府的年金改革，郑秉源昨日在脸书上传了一张写着“你抗议7日，月领7万，‘让我们活下去’”、“我工作6日，月领3万，看你们绝食到几时”的图片，并引述监督年金改革联盟召集人、全国教育产业总工会理事长黄耀南的话，黄耀南指出年金改革并没有听取军公教的声音，并表示政府说要在未来的4-6年内让18%走入历史，让许多1995年之前就退休、只能靠18%过活的人活不下去，黄耀南说“不让我们活下去，我们就绝食给你看”。

此文一出立刻引发网友热烈讨论，纷纷留言称，“周休七日月领七万要绝食，那22K少年人做到要死，以及做到死为止（非55岁可退）的劳工，要革汝之命吗？”、“不工作有拿有吃，现在要玩减肥游戏”、“米虫（军公教）轮班节食，抗议新政府国家年金改革，竟然说是政府对抗退休人员！是谁对抗谁？是得了便宜还使坏的米虫（军公教）对抗全民啦！”、“多饿死几个，政府就能少支出一些”。

但也有网友支持抗议年金改革，留言表示“退休金是延后给付薪资，不是社会福利，反对年金乱改”、“每个人选择自己要做什么工作时，都有自己的衡量然后努力去争取，今天的军公教努力争取相信政府雇主的契约，奋斗一辈子后，雇主却不照约履行，还把你打成全民公敌、剥夺你所应得的退休金，说你越抗争就会把你砍得更凶！这是个什么样的国家什么样的政府？”、“这就是蔡英文口中的谦卑、谦卑、再谦卑吗？绿委原形毕露，已经准备好用国会多数暴力，大砍军公教退金？”